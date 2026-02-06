L' italianissimo menu della cena di Stato alla Fabbrica del Vapore per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Questa sera, alla Fabbrica del Vapore, si è svolta la cena di Stato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A preparare il menu, la famiglia Cerea, che ha portato in tavola alcuni dei suoi piatti più famosi. Quattrocentocinquanta invitati hanno assaggiato un menù tutto italiano, pensato per celebrare le Olimpiadi in modo semplice e autentico. La serata è stata l’occasione per mettere in mostra la cucina italiana ai più alti livelli.

Ai tavoli della Fabbrica del Vapore, vestiti a festa per l'occasione di gala, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto a nome dell'Italia intera capi di Stato, politici e diplomatici provenienti da tutto il mondo e, naturalmente, i rappresentanti ufficiali delle delegazioni olimpiche. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente Usa J.D. Vance, il segretario di Stato Marc Rubio, la Principessa Anna dalla Gran Bretagna, il Principe Alberto II di Monaco, la presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock e, naturalmente, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

