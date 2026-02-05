Il menù della cena olimpica di gala alla Fabbrica del Vapore

Milano si prepara a una serata speciale. La zona davanti alla Fabbrica del Vapore è stata chiusa al pubblico e circondata da blindature. Domani, i capi di Stato e di governo arriveranno per partecipare alla cena di gala organizzata dal Cio, prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a San Siro. La città si sta muovendo per accogliere i grandi nomi mondiali, mentre il centro si trasforma in un fortino protetto.

Milano – La zona davanti alla Fabbrica del Vapore di Milano (a due passi da corso Sempione) è blindata per la cena di gala offerta dal Cio, il Comitato olimpico internazionale, ai capi di Stato e di governo che domani presenzieranno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a San Siro. Alla cena del Cio presenti capi di Stato e di governo da tutto il mondo e dal Paese ospitante, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il vice presidente americano J.D. Vance con il segretario di Stato Marco Rubio, la principessa Anna del Regno Unito che è membro del Cio.

