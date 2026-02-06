L’Italia ha chiuso la sfilata degli atleti alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La delegazione italiana ha fatto il suo ingresso per ultima, come da consuetudine per il Paese ospitante. Tra gli atleti in prima fila, Federica Brignone ha preso sulle spalle di Michele Moserla, che ha portato avanti la bandiera azzurra con orgoglio. La cerimonia, ricca di colori e emozioni, ha ufficialmente dato il via alla kermesse olimpica, con l’Italia protagonista

L’Italia ha sfilato per ultima durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in qualità di Paese ospitante, la nostra delegazione ha chiuso la parata che, come da tradizione, ha rappresentato il cuore dello spettacolo che sancisce l’avvio ufficiale della rassegna a cinque cerchi. All’evento hanno preso parte 92 Nazioni, gli azzurri hanno avuto l’onore di fare calare il sipario come da protocollo, preceduta da Francia e USA che ospiteranno le prossime edizioni. La Cerimonia si è snodata in quattro sedi: Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) sono stati i portabandiera dell’Italia allo Stadio San Siro di Milano, mentre Amos Mosaner (curling) e Federica Birignone (sci alpino) hanno sventolato il tricolore nella piazza di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia sfila per ultima alla Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi: Brignone sulle spalle di Mosaner, inizia Milano Cortina 2026

Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.

