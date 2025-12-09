L'Italia come l'Ungheria di Orbán | dopo dl Sicurezza e caso Paragon libertà e democrazia sono a rischio
L’Italia è stata declassata a “spazio civico ostruito”, ovvero a Paese in cui le libertà e la democrazia sono a rischio, allo stesso livello dell'Ungheria di Viktor Orbán. Tra le cause di questa retrocessione, secondo il rapporto di Civicus Monitor, l'approvazione del decreto Sicurezza e il caso Paragon. 🔗 Leggi su Fanpage.it
