La campagna di Fratelli d’Italia punta a sostenere le forze dell’ordine, spesso bersaglio di violenze e di critiche. Nei manifesti si legge “L’Italia è con voi”, un messaggio chiaro rivolto agli agenti, che in molte occasioni si trovano ad affrontare situazioni difficili. La frase appare in grande evidenza, per dimostrare solidarietà e vicinanza, anche di fronte alle polemiche e alle minacce che spesso li coinvolgono.

“Adesso tutti lo sanno. L’Italia è con voi”. È la scritta bianca che campeggia sui manifesti della campagna lanciata da Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine. Sullo sfondo la foto, ormai tristemente nota, dell’agente colpito a martellate durante la guerriglia scatenata a Torino da Askatasuna mentre viene soccorso da un collega. E sottratto alla violenza scatenata da una decina di teppisti a colpi di calci e martellate. Un’iniziativa, quella del primo partito d’Italia, dal forte impatto emotivo all’ indomani del via libera del Consiglio dei ministri al pacchetto sicurezza. La campagna di FdI a sostegno degli agenti: l’Italia è con voi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “L’Italia è con voi”. La campagna di FdI al fianco degli agenti, bersaglio dei violenti e delle sinistre che li coprono

La campagna di Fratelli d’Italia per ribadire la sua vicinanza alle donne e agli uomini in divisa. Siamo con voi. facebook

