Scontri al corteo per Askatasuna l’incontro di Meloni con gli agenti feriti | Italia giusta è con voi

La premier Giorgia Meloni si è recata oggi all’ospedale Molinette di Torino per visitare due agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. Meloni ha detto loro che l’Italia giusta è al loro fianco e li sostiene sempre. La visita arriva dopo una giornata di tensione e violenza tra manifestanti e forze dell’ordine.

(Adnkronos) – "L'Italia giusta è al vostro fianco e vi sostiene. Sempre". La premier Giorgia Meloni oggi a Torino, all'ospedale Molinette, in visita a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. La presidente del Consiglio ha poi diffuso le immagini dell'incontro sui social.

