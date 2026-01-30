Autostrade per l' Italia al fianco dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 | al via la campagna Quanta strada abbiamo fatto insieme

Autostrade per l’Italia ha lanciato oggi una nuova campagna per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. L’azienda vuole mostrare il suo supporto ai grandi eventi sportivi, sottolineando il lavoro fatto finora e i progetti per migliorare le strade che porteranno gli atleti e i visitatori. La campagna si chiama

Parte oggi la campagna di comunicazione di Autostrade per l’Italia dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campagna racconta il viaggio come esperienza condivisa e le autostrade come vie di accesso che collegano persone, territori e comunità ai Giochi Invernali, restando attiva per tutta la loro durata. La creatività costruisce un parallelismo tra il cammino degli atleti verso la competizione e quello di milioni di persone che si mettono in viaggio per raggiungere le sedi Olimpiche e Paralimpiche. Il gesto atletico dialoga con l’infrastruttura autostradale, evocando il movimento, la preparazione e la tensione verso la meta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Autostrade per l'Italia lancia oggi una nuova campagna di comunicazione per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno formalizzato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale nel garantire un supporto efficace ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

