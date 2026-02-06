Questa mattina, Fratelli d’Italia ha annunciato il lancio di una nuova campagna a sostegno delle forze dell’ordine. Il partito ha scelto il titolo “L’Italia è con voi” per mostrare vicinanza e solidarietà agli agenti e ai pubblici ufficiali impegnati sul territorio. L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine, in un momento in cui le questioni di sicurezza sono al centro del dibattito pubblico.

"L'Italia è con voi" è il titolo della campagna lanciata da Fratelli d'Italia a sostegno delle forze dell'ordine. Sulle principali città italiane sono comparsi dei cartelloni con questa scritta realizzati dal partito di Giorgia Meloni dove campeggia l'immagine dell'agente di polizia violentemente aggredito nel corso della manifestazione di sabato scorso organizzata a Torino a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre dello scorso anno. "La campagna di Fratelli d'Italia per ribadire la sua vicinanza alle donne e agli uomini in divisa. Siamo con voi", è il commento che accompagna il post pubblicato sul profilo Instagram del partito.

© Ilgiornale.it - “L’Italia è con voi”. FdI lancia campagna a sostegno delle forze dell’ordine

Durante una manifestazione pro Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno scatenato violenza nel corso di un corteo.

