L’Italia allarga i confini dell’iperammortamento Ecco cosa significa la mossa del governo

Il governo italiano ha deciso di ampliare le agevolazioni fiscali legate all’iperammortamento. La misura mira a stimolare gli investimenti delle imprese, che ora potranno usufruire di benefici più ampi per acquistare macchinari e tecnologie. La novità è stata annunciata dal viceministro Maurizio Leo, che ha sottolineato come questa scelta possa aiutare a far crescere il Pil e a creare più opportunità di lavoro. Le imprese italiane aspettano ora di capire i dettagli e come potranno approfittare di questa nuova possibilità.

Se investimento fa rima con Pil, allora la notizia uscita dalla bocca del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, è decisamente buona per le imprese italiane. Il percorso della riforma fiscale messa a terra dal governo di Giorgia Meloni entra nella sua fase conclusiva con l'annuncio di misure destinate a cambiare radicalmente l'approccio agli investimenti e alla tassazione finanziaria. Le novità principali riguardano lo sblocco dei vincoli geografici per l'iperammortamento, vale a dire lo strumento fiscale che permette alle imprese di dedurre una quota maggiore del costo dei beni strumentali nuovi acquistati, ottenendo così un risparmio di tasse, sui citati beni strumentali.

