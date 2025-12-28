Cosa significa la mossa pakistana in Libia per l’Indo-Mediterraneo

La recente mossa pakistana in Libia evidenzia un rafforzamento della cooperazione militare tra Pakistan e le forze orientali libiche. Questo accordo di difesa, di grande rilevanza strategica, segna un passo importante nelle relazioni tra l’Asia meridionale e il Nord Africa, influenzando gli equilibri nella regione Indo-Mediterranea. Un approfondimento su questa iniziativa permette di comprendere meglio le implicazioni geopolitiche e le dinamiche di potere coinvolte.

In un significativo sviluppo della diplomazia militare tra Asia meridionale e Nord Africa, Pakistan e le forze allineate alla fazione orientale della Libia hanno formalizzato un accordo di cooperazione nel settore della difesa di valore eccezionalmente elevato. L’intesa, negoziata a Bengasi durante un incontro tra Asim Munir e i vertici dell’Esercito Nazionale Libico guidato da Khalifa Haftar, avrebbe un valore compreso tra i 4 e i 4,6 miliardi di dollari, configurandosi come una delle più grandi transazioni di armamenti mai concluse dal Pakistan, secondo quanto riportato da Reuters. In base alle informazioni disponibili, l’accordo prevede la vendita di equipaggiamenti militari, inclusi caccia e aerei da addestramento, oltre a una cooperazione strategica più ampia che comprende addestramento, rafforzamento delle capacità operative e, potenzialmente, produzione nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

