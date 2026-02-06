Lino Banfi sulla sedia a rotelle in stazione la figlia Rosanna scherza | Sei in incognito ti vergogni a farti vedere?

Lino Banfi appare sulla sedia a rotelle in una stazione ferroviaria, visibile in un video condiviso dalla figlia Rosanna sui social. L’attore, che il prossimo 9 luglio compirà 90 anni, si vede mentre si sposta verso il binario. Rosanna scherza, chiedendogli se si nasconde o se ha paura a farsi vedere. La scena ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato con affetto e curiosità.

Lino Banfi sulla sedia a rotelle nel video condiviso sui social dalla figlia Rosanna. L'attore - 90 anni il prossimo 9 luglio - è ripreso in una stazione ferroviaria mentre presumibilmente si dirige al binario. Con lui Rosanna Banfi, appunto, la nipote Virginia Leoni e la sua bambina Matilde.

