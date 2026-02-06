L’infiltrata | essere o non essere per ingannare il mondo e l’Io
Mónica Marín, fresca di accademia di polizia, riceve subito una chiamata per un’operazione segreta. Viene scelta come infiltrata, pronta a ingannare il mondo e l’Io per portare a termine il compito. La sua vita cambia di colpo, tra dubbi e determinazione, mentre entra in un gioco pericoloso fatto di bugie e verità nascoste.
Mónica Marín è appena uscita dall’accademia di polizia quando viene contattata per prendere parte a un’operazione speciale. Ha un viso che ispira fiducia e nessun legame vincolante. Per questo l’ispettore capo Ángel Salcedo le propone qualcosa che nessuna donna ha mai fatto prima di allora: infiltrarsi negli ambienti della sinistra nazionalista basca, fingendosi simpatizzante del gruppo terroristico ETA. Non sarà un’operazione coperta da un mandato giudiziario e non ci sarà riconoscimento pubblico, ma la protagonista de L’infiltrata accetta senza esitare. Nel cuore dell’inganno. Una scena del film – ©MoviesInspired Un thriller politico che affronta uno dei capitoli più dolorosi della storia recente spagnola con una maturità stilistica che sorprende e un approccio capace di parlare anche al grande pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su L Infiltrata Accademia
Senza Cri a Sanremo Giovani: “Il mondo chiede di omologarsi. Io voglio essere me” – Intervista
Marco Bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina: «Fibre per essere felici e un piatto unico per essere sani. La mia vita in campagna? Io e Luigi siamo diventati imbattibili a raschiare il letame»
Dal 18 gennaio su Food Network, Marco Bianchi presenta «La Natura nel Piatto», un nuovo programma dedicato alla cucina sana e semplice.
ENG DUBMocked, Abandoned—But One Kiss Turned the Poor Guy into an Immortal Legend
Ultime notizie su L Infiltrata Accademia
Argomenti discussi: L'infiltrata (2024) di Arantxa Echevarría - Recensione; ‘L’infiltrata’, Carolina Yuste tra le maglie dell’ETA; UNA VITA DA INFILTRATA NELLE FILE DELL’ETA, PRIMI ANNI NOVANTA. ARRIVA IL BEL FILM CON CAROLINA YUSTE TRA STORIA E SUSPENSE; Francia: giornalista infiltrata svela l’antisemitismo dell’ultragauche pro-Palestina.
L’infiltrata, di Arantxa EchevarríaL'infiltrata è un action/thriller teso e avvincente, con l'ottima interpretazione di Carolina Yuste che fa decollare il film ... sentieriselvaggi.it
(Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 2 Goya) TRAILER DEL FILM L'INFILTRATA! TRAMA: Dopo aver trascorso diversi anni infiltrata negli ambienti della "izquierda abertzale" ("sinistra patriottica") come simpatizzante dell'organizzazione terroristica Eta, un facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.