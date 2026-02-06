L’infiltrata | essere o non essere per ingannare il mondo e l’Io

Da screenworld.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mónica Marín, fresca di accademia di polizia, riceve subito una chiamata per un’operazione segreta. Viene scelta come infiltrata, pronta a ingannare il mondo e l’Io per portare a termine il compito. La sua vita cambia di colpo, tra dubbi e determinazione, mentre entra in un gioco pericoloso fatto di bugie e verità nascoste.

Mónica Marín è appena uscita dall’accademia di polizia quando viene contattata per prendere parte a un’operazione speciale. Ha un viso che ispira fiducia e nessun legame vincolante. Per questo l’ispettore capo Ángel Salcedo le propone qualcosa che nessuna donna ha mai fatto prima di allora: infiltrarsi negli ambienti della sinistra nazionalista basca, fingendosi simpatizzante del gruppo terroristico ETA. Non sarà un’operazione coperta da un mandato giudiziario e non ci sarà riconoscimento pubblico, ma la protagonista de L’infiltrata accetta senza esitare. Nel cuore dell’inganno. Una scena del film – ©MoviesInspired Un thriller politico che affronta uno dei capitoli più dolorosi della storia recente spagnola con una maturità stilistica che sorprende e un approccio capace di parlare anche al grande pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

