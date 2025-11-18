Senza Cri a Sanremo Giovani | Il mondo chiede di omologarsi Io voglio essere me – Intervista

Senza Cri, artista che unisce sonorità urban pop a una scrittura introspettiva, e che fa del proprio nome un vero e proprio manifesto di libertà ed autenticità, ha recentemente pubblicato il singolo “Spiagge”, con cui prende parte quest’anno a Sanremo Giovani. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Senza Cri: ecco cosa ci ha raccontato. Intervista a Senza Cri, concorrente di Sanremo Giovani 2025. “Spiagge” nasce da un sentimento molto forte. Com’è nato questo brano e che cosa rappresenta per te? “Spiagge nasce da un sentimento vero e puro che ho fatto fatica ad ammettere: l’amore. È qualcosa di complesso, che mi fa paura, ma il mio cuore tenero ha ceduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Senza Cri a Sanremo Giovani: “Il mondo chiede di omologarsi. Io voglio essere me” – Intervista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il cantautore romano, tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025, pubblica “Scusa Mamma”. Un brano che diventa una dedica intima alla donna che gli ha insegnato a sentirsi al sicuro. In esclusiva, ecco la lettera che Seltsam ha scritto a sua madre - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo Giovani 2025, ecco i vincitori della prima puntata Vai su X

Sanremo Giovani 2025, Antonia Nocca parla del suo brano e poi confessa: “La mia canzone preferita é quella di Senza Cri perché…” - Antonia Nocca è stata una delle concorrenti di Amici 24 e a breve debutterà a Sanremo Giovani insieme ad altri suoi compagni di avventura (Q ... Riporta isaechia.it

Sanremo Giovani 2025, intervista alla semifinalista Antonia Nocca: “Amici mi ha fatto crescere, con Maria con ci siamo sentite. Spero che Senza Cri possa andare avanti il ... - L'ex allieva di Amici è riuscita a vincere la prima manche contro Joseph. Segnala superguidatv.it

La seconda puntata di “Sanremo Giovani 2025”: chi sono i 6 cantanti di stasera - 45 su Rai 2 la seconda puntata del talent Sanremo Giovani 2025 dove altre 6 artisti lotteranno per 3 posti per la Semifinale fissata per il 9 dicembre. Da iodonna.it