Marco Bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina | Fibre per essere felici e un piatto unico per essere sani La mia vita in campagna? Io e Luigi siamo diventati imbattibili a raschiare il letame

Marco Bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina

Dal 18 gennaio su Food Network, Marco Bianchi presenta «La Natura nel Piatto», un nuovo programma dedicato alla cucina sana e semplice. Attraverso ricette e consigli pratici, l’autore dimostra come scegliere ingredienti naturali possa migliorare il benessere quotidiano. Con un approccio sobrio e informativo, il programma invita a riscoprire il piacere di cucinare e mangiare in modo equilibrato, valorizzando la semplicità e la genuinità dei piatti.

