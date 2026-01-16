Marco Bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina | Fibre per essere felici e un piatto unico per essere sani La mia vita in campagna? Io e Luigi siamo diventati imbattibili a raschiare il letame

Da vanityfair.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 gennaio su Food Network, Marco Bianchi presenta «La Natura nel Piatto», un nuovo programma dedicato alla cucina sana e semplice. Attraverso ricette e consigli pratici, l’autore dimostra come scegliere ingredienti naturali possa migliorare il benessere quotidiano. Con un approccio sobrio e informativo, il programma invita a riscoprire il piacere di cucinare e mangiare in modo equilibrato, valorizzando la semplicità e la genuinità dei piatti.

Marco Bianchi ci ha insegnato molto. Divulgatore scientifico, dal 2008 accanto alla Fondazione Veronesi, «food mentor», personaggio pubblico, autore di ben 16 libri, conduttore televisivo di moltissimi format, l'ultimo dei quali «La Natura nel Piatto» andrà in onda dal 18 gennaio ogni domenica alle 10 su Food Network (e disponibile in streaming su discovery+). Marco Bianchi da anni ci spiega come mangiare in modo sano secondo la scienza e con la sua gentilezza, la sua energia e il suo sorriso ci dimostra che mangiare bene fa bene. Ma Marco ci ha insegnato anche altro: la capacità e la gioia di abbracciare il cambiamento e di seguire la propria strada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

marco bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina fibre per essere felici e un piatto unico per essere sani la mia vita in campagna io e luigi siamo diventati imbattibili a raschiare il letame

© Vanityfair.it - Marco Bianchi torna in tv con un nuovo programma di cucina: «Fibre per essere felici e un piatto unico per essere sani. La mia vita in campagna? Io e Luigi siamo diventati imbattibili a raschiare il letame»

Leggi anche: Marco Bianchi torna in Tv con “La natura nel piatto – A Natale”: ” Tornare su Food Network è come tornare in famiglia”. Quando in tv – Intervista Video

Leggi anche: Elisabetta Canalis, lontana dalla tv: "Io e mia figlia viviamo in mezzo ai cani. Un cucciolo nuovo all'anno. Credo di essere nata per questo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.