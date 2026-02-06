L’indirizzo era sbagliato Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola E il monossido li ha uccisi tutti
Un errore nell’indirizzo ha causato un dramma a Lucca. La famiglia Kola ha chiamato il 112 poco prima di perdere la vita, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Un equivoco fatale ha ritardato gli interventi, e il monossido di carbonio ha causato la tragedia. Ora si indaga su come sia potuto succedere.
Lucca, 6 febbraio 2026 – Hanno chiesto disperatamente aiuto poco prima di morire. Una breve e concitata telefonata al 112 fatta da casa Kola dal figlio più grande con il cellulare verso le 20.30 di mercoledì sera: “Aiuto ci sentiamo tutti male, correte qui a Porcari, è un’emergenza.“. Ma quando i soccorsi sono arrivati era già tardi, purtroppo. Una famiglia intera, padre, madre e due figli, sterminata da un nemico invisibile quanto subdolo e letale, il monossido di carbonio. Incredulità e sconforto a Porcari. tra gli amici della famiglia Kola, uccisa dal monossido Chi erano le vittime. Porcari piange padre, madre e due figli, una di appena 15 anni, morti mercoledì sera per le esalazioni provocate da una caldaia che tra l’altro era nuovissima, a quanto sembra installata dallo stesso proprietario di casa, Arti Kola, di 48 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lucca, chi era la famiglia Kola, uccisa dal monossido di carbonio. «Si erano trasferiti nella nuova casa da appena cinque mesi»
Una famiglia di Lucca è stata trovata morta nella loro casa.
Tragedia a Porcari: Arti Kola, Jonida Kola, Hajdar e Xhesika morti per monossido di carbonio
Una famiglia di Porcari ha perso quattro persone in poche ore.
L’indirizzo era sbagliato. Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola. E il monossido li ha uccisi tuttiIl figlio maggiore aveva chiamato il 112 un’ora prima: Correte, stiamo male. Trasferiti da poco, il numero civico era errato. E il 118 ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono finiti a casa dello zi ... lanazione.it
«Mia sorella sta male»: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a PorcariLa corsa dei soccorritori per salvare i Kola ma gli operatori del 118 hanno ricevuto dallo zio, intossicato e poi svenuto, il numero civico errato. La casa piena di monossido e gli svenitmenti: «Non s ... corrierefiorentino.corriere.it
