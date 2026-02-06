Un errore nell’indirizzo ha causato un dramma a Lucca. La famiglia Kola ha chiamato il 112 poco prima di perdere la vita, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Un equivoco fatale ha ritardato gli interventi, e il monossido di carbonio ha causato la tragedia. Ora si indaga su come sia potuto succedere.

Lucca, 6 febbraio 2026 – Hanno chiesto disperatamente aiuto poco prima di morire. Una breve e concitata telefonata al 112 fatta da casa Kola dal figlio più grande con il cellulare verso le 20.30 di mercoledì sera: “Aiuto ci sentiamo tutti male, correte qui a Porcari, è un’emergenza.“. Ma quando i soccorsi sono arrivati era già tardi, purtroppo. Una famiglia intera, padre, madre e due figli, sterminata da un nemico invisibile quanto subdolo e letale, il monossido di carbonio. Incredulità e sconforto a Porcari. tra gli amici della famiglia Kola, uccisa dal monossido Chi erano le vittime. Porcari piange padre, madre e due figli, una di appena 15 anni, morti mercoledì sera per le esalazioni provocate da una caldaia che tra l’altro era nuovissima, a quanto sembra installata dallo stesso proprietario di casa, Arti Kola, di 48 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’indirizzo era sbagliato. Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola. E il monossido li ha uccisi tutti

Approfondimenti su Lucca FamiliaKola

Una famiglia di Lucca è stata trovata morta nella loro casa.

Una famiglia di Porcari ha perso quattro persone in poche ore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lucca FamiliaKola

Argomenti discussi: L’indirizzo era sbagliato. Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola. E il monossido li ha uccisi tutti; Mia sorella sta male: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a Porcari; Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano Cortina; Bambino fatto scendere dal bus, l'autista: Gli ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso. Ho sbagliato, mi scuserei anche...

L’indirizzo era sbagliato. Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola. E il monossido li ha uccisi tuttiIl figlio maggiore aveva chiamato il 112 un’ora prima: Correte, stiamo male. Trasferiti da poco, il numero civico era errato. E il 118 ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono finiti a casa dello zi ... lanazione.it

«Mia sorella sta male»: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a PorcariLa corsa dei soccorritori per salvare i Kola ma gli operatori del 118 hanno ricevuto dallo zio, intossicato e poi svenuto, il numero civico errato. La casa piena di monossido e gli svenitmenti: «Non s ... corrierefiorentino.corriere.it

Ditta A. Bordati di Borgo San Lorenzo cerca operatore nel campo della refrigerazione e condizionamento. Richiesta esperienza elettrica. Inviare curriculum all'indirizzo e-mail: [email protected]. facebook