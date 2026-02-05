Pretty Woman torna nei cinema liguri per un San Valentino indimenticabile

A pochi giorni da San Valentino, i cinema liguri riaccendono i proiettori con un evento speciale. Torna nei cinema “Pretty Woman”, il film che ha fatto innamorare generazioni intere. La rassegna “Back to Cult” di Nexo Studios porta di nuovo sul grande schermo un classico che ha segnato un’epoca, proprio nel momento in cui il pubblico cerca emozioni autentiche. Dopo il successo natalizio con “Mamma, ho perso l’aereo”, che ha attirato 180 mila spettatori, gli appassionati si preparano a rivivere un’altra notte di cinema e ricordi

Dopo il grande successo di Natale con "Mamma, ho perso l'aereo", che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di Nexo Studios - Back to Cult, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. Il ciclo 2026 proporrà nuovi titoli iconici.

