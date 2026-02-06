Questa sera Milano si presenta diversa dal solito. Le strade sono vuote, molte persone sono in fuga o fanno smartworking. Non si vede il caos che tanti temevano prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali. Alle 20, la cerimonia di apertura a San Siro, ma per ora la città sembra quasi in stand-by.

Milano – Una Milano insolitamente lenta e “vuota”. Almeno di milanesi. Oggi in città è il grande giorno della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, in scena a San Siro alle 20. Complici i divieti e le modifiche alla viabilità previste per questa giornata-chiave della lunga corsa dei Giochi la città oggi, in particolare in alcune zone del centro, ha una veste inattesa. Carreggiate quasi deserte, persone a passeggio (molti sono turisti). Un’atmosfera in un certo senso imprevista, soprattutto per chi ipotizzava caos e ressa in centro. Qualcuno – anche alla luce dello stop alle scuole per 150mila famiglie e all’invito a sfruttare al massimo lo smartworking – ha scelto di andare fuori Milano, allungando il weekend e scongiurando così ogni possibile disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inattesa Milano delle Olimpiadi: il temuto “delirio”? Per ora non c’è. Strade svuotate di milanesi, in fuga tattica fuori città (o in smartworking)

Giovedì e venerdì, Milano si trasforma in un labirinto di strade chiuse e mezzi pubblici sovraffollati.

Il 6 gennaio, Milano si ferma.

