L’inattesa Milano delle Olimpiadi | il temuto delirio? Per ora non c’è Strade svuotate di milanesi in fuga tattica fuori città o in smartworking
Questa sera Milano si presenta diversa dal solito. Le strade sono vuote, molte persone sono in fuga o fanno smartworking. Non si vede il caos che tanti temevano prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali. Alle 20, la cerimonia di apertura a San Siro, ma per ora la città sembra quasi in stand-by.
Milano – Una Milano insolitamente lenta e “vuota”. Almeno di milanesi. Oggi in città è il grande giorno della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, in scena a San Siro alle 20. Complici i divieti e le modifiche alla viabilità previste per questa giornata-chiave della lunga corsa dei Giochi la città oggi, in particolare in alcune zone del centro, ha una veste inattesa. Carreggiate quasi deserte, persone a passeggio (molti sono turisti). Un’atmosfera in un certo senso imprevista, soprattutto per chi ipotizzava caos e ressa in centro. Qualcuno – anche alla luce dello stop alle scuole per 150mila famiglie e all’invito a sfruttare al massimo lo smartworking – ha scelto di andare fuori Milano, allungando il weekend e scongiurando così ogni possibile disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
