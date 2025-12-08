Donald Trump non è l' anomalia che ci raccontano ma rappresenta l' America più vera

C’è un vizio di fondo in molte analisi su Donald Trump e la politica americana. Quel vizio che fa parlare con superficialità di una «deriva autoritaria» impressa alla più solida democrazia occidentale. E che in queste ore porta a sottovalutare e a rispedire indignati al mittente le critiche all’Europa contenute nella Strategia per la sicurezza nazionale. Quasi come se quelle critiche provenissero da un “uomo solo al comando”, da un despota bizzarro che solo per fortuite circostanze si è trovato, insieme alla sua cricca, alla guida della nazione: uno di quegli incidenti di percorso che la storia contempla, una parentesi presto archiviabile con l’auspicabile ritorno alla “normalità”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

