Donald Trump non è l' anomalia che ci raccontano ma rappresenta l' America più vera

Liberoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un vizio di fondo in molte analisi su Donald Trump e la politica americana. Quel vizio che fa parlare con superficialità di una «deriva autoritaria» impressa alla più solida democrazia occidentale. E che in queste ore porta a sottovalutare e a rispedire indignati al mittente le critiche all’Europa contenute nella Strategia per la sicurezza nazionale. Quasi come se quelle critiche provenissero da un “uomo solo al comando”, da un despota bizzarro che solo per fortuite circostanze si è trovato, insieme alla sua cricca, alla guida della nazione: uno di quegli incidenti di percorso che la storia contempla, una parentesi presto archiviabile con l’auspicabile ritorno alla “normalità”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

donald trump non 232 l anomalia che ci raccontano ma rappresenta l america pi249 vera

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump non è "l'anomalia" che ci raccontano ma rappresenta l'America più vera

Altri contenuti sullo stesso argomento

In onda, Ezio Mauro contro Giorgia Meloni: &#232; un'anomalia come Trump - Molti, però, anziché metterne in risalto le qualità politiche, ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump 232 Anomalia