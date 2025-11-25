Questura di Sondrio | terzo posto assoluto nel Trofeo Green Challenge Cup
L’equipaggio della Polizia di Stato - Questura di Sondrio, composto da Oreste Gianoncelli e Barbara Togni, ha conquistato il terzo posto assoluto nel Trofeo Green Challenge Cup, competizione ufficiale del calendario Aci Sport dedicata ai veicoli a ridotto impatto ambientale.Una prestazione di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
