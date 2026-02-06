L’ex medico | Odissea per le visite in Romagna è stata una passeggiata

Un medico in pensione di 76 anni racconta le sue difficoltà con il sistema sanitario della Romagna. Dopo mesi di attese, si è trovato a fare i conti con lunghe file, rimbalzi tra gli sportelli e visite negate, mentre in altre zone le cure arrivano subito. L’uomo, invalido, denuncia un vero e proprio calvario per ricevere le prestazioni di cui ha bisogno.

Un medico in pensione, 76 anni, invalido che denuncia mesi di attese, rimbalzi di sportello, urgenze negate e cure che altrove arrivano subito. È quanto ci racconta Angelo David, ex professionista sanitario, che racconta un calvario fatto di liste infinite e porte chiuse tra Marche e Romagna. Dopo una vita passata negli ospedali, oggi si sente sballottato tra portinerie e sportelli. Il primo capitolo è l'intervento di cataratta. Attesa nel servizio pubblico marchigiano, tra rinvii e solleciti a vuoto. Poi la decisione: rivolgersi fuori regione, in Romagna. In pochi giorni la visita, l'intervento, i controlli.

