Lily Collins ha confermato il proprio ruolo di ambasciatrice di uno stile raffinato e coerente con l’immaginario coutur

Lily Collins si conferma ambasciatrice di uno stile elegante e sofisticato, incarnando perfettamente l’immaginario couture. In occasione della premiere parigina di Emily in Paris, il 15 dicembre, l’attrice ha mostrato ancora una volta il suo gusto impeccabile, rafforzando il suo ruolo di icona di moda raffinata e coerente con il mondo del lusso e del glamour.
In occasione della premiere parigina di Emily in Paris, il 15 dicembre, e. L’abito Armani Privé presenta un profondo scollo a V che slancia la silhouette, bilanciato da un maxi fiocco in velluto frontale che aggiunge una nota teatrale senza intaccare l’eleganza. Tessuti preziosi e dettagli luminosi contribuiscono a un’estetica eterea, in linea con il linguaggio raffinato di Giorgio Armani. A completare il look, una selezione di gioielli Cartier, scelti con discrezione per accompagnare l’abito senza sovrastarlo. 🔗 Leggi su Amica.it
