Il riciclo sartoriale è uno dei tratti distintivi dello stile di Letizia di Spagna | lo conferma anche l' ultimo look scelto

Il riciclo sartoriale è un elemento chiave dello stile di Letizia di Spagna, simbolo di eleganza sostenibile e raffinatezza. La regina dimostra come il passato possa incontrare il presente attraverso scelte di moda consapevoli, valorizzando capi iconici e creando look sempre eleganti e significativi. Un esempio di stile che unisce tradizione e modernità, confermando il suo ruolo di icona di raffinatezza e responsabilità.

Il riciclo sartoriale è uno dei tratti distintivi dello stile di Letizia di Spagna. Lo conferma anche il look scelto per l'incontro della FAD Foundation, capace di unire presente e passato attraverso un capo iconico. La regina ha scelto un outfit in chiave power dressing: un tailleur di Hugo Boss, composto da giacca doppiopetto e pantalone a gamba fluida, simbolo di autorevolezza e sobrietà istituzionale. Al centro del look, però, spiccava una blusa viola con fiocco al collo, un capo che non passa inosservato né per colore né per storia. Firmata Felipe Varela, la blusa fu indossata da Letizia già nel 2009, quando era principessa di Asturias, e riproposta in successive occasioni ufficiali.

