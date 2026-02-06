Leo Gassmann torna a Sanremo dopo i successi | Confermo la partecipazione con calma

Leo Gassmann torna a Sanremo. Dopo aver ottenuto risultati importanti, il cantante conferma la sua presenza con calma e senza fretta. È il 6 febbraio e lui si presenta nella città dei fiori, pronto a salire sul palco per la sua terza volta. Tra i passanti si respira un’aria di attesa e curiosità.

È il 6 febbraio 2026, e nel cuore della città dei festivi, tra i palazzi antichi e il fascino del Festival di Sanremo, Leo Gassmann si presenta ufficialmente per la sua terza partecipazione all'evento. Con un tocco di calma, ma anche di consapevolezza, l'artista romano annuncia con fermezza: "Torno al Festival di Sanremo in un modo tranquillo rispetto alla prima volta in cui ho partecipato. È il mio terzo festival, il primo era quello dei giovani ed ero inconsapevole. Il secondo, da big, è stato bellissimo, e avrei anche potuto viverlo meglio.

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Questa sera al Festival di Sanremo Leo Gassmann sale sul palco con Aiello per un duetto.

