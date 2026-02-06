Leo Gassmann ritorna al festival con un brano scelto da sua madre | È una sorpresa

Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, questa volta con un brano scelto da sua madre. È la terza volta che il cantante si presenta in questa manifestazione, ma questa volta la sua performance ha un tocco speciale. La scelta del pezzo, che lui stesso ha definito una sorpresa, ha sorpreso anche i più appassionati, perché mostra un lato più intimo e familiare del giovane artista. La sua esibizione si prepara a catturare l’attenzione del pubblico, con un brano che porta dentro un po’ di sorpresa e di affetto familiare.

**Leo Gassmann torna al festival con un brano scelto da sua madre: “È una sorpresa”** Chi è il protagonista di una nuova avventura musicale al Festival di Sanremo? Leo Gassmann, che per la terza volta nel corso della sua carriera si presenta sul palco dell’Ariston, con un tocco personale e inedito: la sua scelta del brano è stata fatta da sua madre. È una sorpresa, ma anche un’emozione. Il cantante, ormai consolidato nella scena musicale italiana, torna alla sua animma di partecipante alla celebrazione del 2026, in un momento in cui la musica diventa un’esperienza condivisa, tra genitori, figli e ascoltatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Leo Gassmann Sanremo 2026, Leo Gassmann presenta il brano Naturale Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale. Leo Gassmann in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Naturale” Leo Gassmann partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Naturale”, in programma dal 24 al 28 febbraio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Leo Gassmann Argomenti discussi: La doppia anima di Leo Gassmann, dal ritorno a Sanremo al debutto nella miniserie crime di Rai Uno; Leo Gassmann torna al festival: Mamma ha scelto il brano; Leo Gassmann torna al Festival di Sanremo 2026 con Naturale; Leo Gassmann a Sanremo 2026 tra amore e musica senza barriere. Leo Gassmann: «Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma»Leo Gassmann torna alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ci torna con Naturale. Un brano che descrive come sincero ma anche coraggioso. «Un disco che è nato nei miei ... ilmessaggero.it Leo Gassmann torna al festival: Mamma ha scelto il branoTerza volta sul palco dell’Ariston sarà in gara con Naturale e la sera delle cover duetterà con Aiello in Era già tutto previsto ... repubblica.it Leo Gassmann “Torno all’Ariston con una visione chiara dei miei orizzonti” dlvr.it/TQnRjg x.com Leo Gassmann è stata una delle sorprese più belle de “L’Invisibile”: nei panni di Ram ha portato energia, coraggio e umanità dentro la squadra di Lucio. E sì… il destino del suo personaggio lascia l’amaro in bocca. Leo, però, sta dimostrando sempre di p facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.