Leo Gassmann torna sul palco di Sanremo con il suo nuovo disco country, pronto a presentarlo in gara con il brano Naturale. Il cantante si dice sempre più convinto di voler essere un cantautore e punta a portare al festival un album ispirato al folk americano, senza canzoni politiche. Nel frattempo, Gassmann commenta anche la situazione in Israele, preferendo il dialogo ai muri.

Di che parla? «Degli arrivederci. In amore, come nella vita, li soffro: mi tengono sulle spine fin da bambino, da quando, non so, i miei mi promettevano che in caso di un bel voto mi avrebbero portato al Luna Park. Gli addii sono un’altra cosa, io soffro proprio gli arrivederci». Essere figli d’arte è un ostacolo? «È uno dei tanti che impone la vita, ciascuno ha i suoi. Ma è anche un privilegio, almeno per me, che ho due genitori straordinari, con cui ho anche lavorato e vorrei lavorare. Peraltro, mamma mi ha trasmesso la passione per i cantautori. E insieme mi hanno insegnato l’umiltà. Nonno diceva sempre a papà - e lui, di conseguenza, a me - che tra una strada in salita e una in discesa è sempre meglio la prima, perché c’è più gusto ad arrivare alla meta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leo Gassmann a Sanremo 2026: «Sto diventando un cantautore, al Festival porto il mio disco country. Israele? Preferisco il dialogo al costruire muri»

Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale.

Leo Gassmann partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Naturale”, in programma dal 24 al 28 febbraio.

