Lens-Rennes sabato 07 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Questa domenica alle 17:00 il Lens di Sage riceve in casa il Rennes di Beye. Le due squadre si preparano a sfidarsi in una partita importante, con le formazioni pronte a scendere in campo. I convocati sono stati ufficializzati e le quote sono già sul tavolo dei pronostici. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida, che promette emozioni e colpi di scena.

Prosegue il suo percorso su tutti i fronti il Lens di Sage, che quest'oggi affronta in casa il Rennes di Beye. Prova di forza dei sang et or che hanno espugnato lo stade de l'Aube di Troyes con 4 gol guadagnando l'accesso ai quarti di finale della competizione. Volano Thauvin e compagni che sono sempre più vicini al ritorno in Champions dopo 2 anni e sognando ancora.

