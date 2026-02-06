Lens-Rennes sabato 07 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa domenica il Lens di Sage riceve in casa il Rennes di Beye. La partita si gioca alle 17:00 e si preannuncia una sfida aperta tra due squadre in cerca di punti importanti. Entrambi gli allenatori puntano a fare risultato, e i tifosi si aspettano un match combattuto e ricco di emozioni.

Prosegue il suo percorso su tutti i fronti il Lens di Sage, che quest’oggi affronta in casa il Rennes di Beye. Prova di forza dei sang et or che hanno espugnato lo stade de l’Aube di Troyes con 4 gol guadagnando l’accesso ai quarti di finale della competizione. Volano Thauvin e compagni che sono sempre più vicini al ritorno in Champions dopo 2 anni e sognando ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Rennes (sabato 07 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Lens Rennes Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Il 17 gennaio 2026 alle ore 17:00 si disputa Lens-Auxerre, partita valida per il turno 18 di Ligue 1. Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Il 17 gennaio 2026 alle ore 17:00 si disputa il match tra Lens e Auxerre, valido per il turno 18 di Ligue 1. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lens Rennes Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Samson Baidoo apte à être aligné pour RC Lens-Rennes; L’arbitre de RC Lens-Rennes est désormais connu; Lens-Rennes: quote, pronostico, probabili formazioni e dove vederla. SERIE A and LIGUE 1 matches score prediction #football #SerieA #Ligue1 #torino #cagliari #Fiorentina #lazio #Lecce #lorient #rennes #monaco #lens #marseille #everyonefollowers facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.