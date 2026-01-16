Il 17 gennaio 2026 alle ore 17:00 si disputa il match tra Lens e Auxerre, valido per il turno 18 di Ligue 1. Questa partita vede il Lens, in testa alla classifica, affrontare l’Auxerre in un incontro importante per la stagione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote, pronostici e i convocati delle due squadre.

Turno numero 18 di Ligue1 e tocca al Lens capolista difendere il primato dagli assalti del PSG nella sfida casalinga contro l’Auxerre. I sang et or hanno regolato dopo il Tolosa anche il Sochaux con un perentorio 0 a 3, in una gara che ha visto il rinvio di un giorno a causa del maltempo nella zona di Montbeliard. Ha ripreso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Auxerre (sabato 17 gennaio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

