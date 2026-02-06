lenovo legion tablet in arrivo con notevole incremento delle prestazioni

Da fonti cinesi emergono dettagli sul nuovo Lenovo Legion Y700, il tablet pensato per il gaming. Le immagini e i leak di Weibo mostrano un design rinnovato e specifiche tecniche potenziate rispetto ai modelli precedenti. La presentazione dovrebbe avvenire presto in Cina, ma ancora non si sa quando arriverà anche in Italia.

questo testo analizza le anticipazioni sul Lenovo Legion Y700, il tablet da gaming in sviluppo. si esaminano le immagini promozionali, le presunte specifiche tecniche e la possibile finestra di lancio in cina, con evidenze di design fornite dai poster e dai leak di Weibo. lenovo legion y700: immagini promozionali mostrano una luce rgb unica. Le immagini promozionali mostrano il Legion Y700 in due colorazioni, nero e bianco. sul retro è presente un modulo rettangolare che ospita una fotocamera posteriore singola accompagnata da un anello RGB luminoso. è visibile la scritta “50MP Camera” sul corpo della scheda posteriore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Durante il CES 2026, Lenovo ha presentato ufficialmente Lenovo Legion Go con SteamOS, evidenziando una significativa evoluzione rispetto ai modelli precedenti.

Lenovo presenta Legion Go con SteamOS, un dispositivo portatile dedicato al gaming.

