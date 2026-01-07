Lenovo Legion Go con SteamOS si mostra al CES 2026

Durante il CES 2026, Lenovo ha presentato ufficialmente Lenovo Legion Go con SteamOS, evidenziando una significativa evoluzione rispetto ai modelli precedenti. Questa nuova versione si distingue per l'integrazione di SteamOS, offrendo un'esperienza di gioco ottimizzata e un approccio diverso rispetto al classico handheld. La presentazione sottolinea l'impegno di Lenovo nel settore dei dispositivi portatili dedicati al gaming, introducendo soluzioni più integrate e innovative.

Durante il CES 2026, Lenovo ha ufficializzato Lenovo Legion Go nella nuova versione Powered by SteamOS, segnando un cambio di rotta importante rispetto al classico handheld concepito come PC compatto. Non si tratta di un semplice cambio di sistema operativo, ma di una revisione completa dell'esperienza d'uso, pensata per rendere il passaggio dall'accensione al gioco il più rapido e naturale possibile. L'obiettivo è abbandonare la sensazione di dover configurare continuamente il dispositivo, puntando invece su un utilizzo immediato e focalizzato esclusivamente sul gioco. Hardware solido, senza rinunce sulle prestazioni.

Lenovo Legion Go con SteamOS: la nuova console di Lenovo per il gaming portatile - Prestazioni da PC desktop, interfaccia pensata per il gamepad e accesso diretto all'ecosistema Steam in un unico dispositivo compatto.

Lenovo punta sul gaming al CES: tanti laptop, Legion Go con SteamOS e un laptop con lo schermo che si allarga! - Lenovo ha presentato diversi laptop da gaming al CES, ma non solo: ci sono anche Legion Go con SteamOS e un concept con schermo estensibile.

