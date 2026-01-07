Lenovo Legion Go con SteamOS annunciato il nuovo dispositivo da gaming portatile

Lenovo presenta Legion Go con SteamOS, un dispositivo portatile dedicato al gaming. Questa nuova versione si distingue per un approccio rivisto e aggiornato rispetto al modello precedente, offrendo agli utenti un'esperienza di gioco più fluida e ottimizzata. Con questa novità, Lenovo rafforza la propria presenza nel settore del gaming portatile, puntando su compatibilità e prestazioni per soddisfare le esigenze degli appassionati.

Lenovo amplia la propria strategia nel gaming portatile presentando Legion Go Powered by SteamOS, una versione riveduta del suo handheld di punta che cambia radicalmente approccio. La novità principale è l'adozione nativa di SteamOS, che sostituisce completamente Windows 11. L'obiettivo è offrire un'esperienza più immediata, fluida e coerente con l'uso tramite gamepad, ed il risultato è un dispositivo che si avvicina alla logica di una console, senza rinunciare alla potenza di un PC, una mossa che riflette una tendenza sempre più chiara nel settore. Dal punto di vista hardware, Lenovo mantiene specifiche di alto livello. Con la versione Powered by SteamOS, Lenovo Legion Go non si limita a cambiare sistema operativo, ma rivede l'intera esperienza d'uso del dispositivo.

CES 2026: notebook Lenovo Legion e Legion Go 2 - Lenovo ha annunciato al CES 2026 quattro notebook della serie Legion con i nuovi chip Intel e AMD, insieme ad un concept e alla Legion Go 2 con SteamOS. msn.com

Lenovo al CES 2026: display rollable, SteamOS e AI Engine+ per il gaming di nuova generazione - Lenovo ha portato al CES 2026 una visione ambizionsa del gaming portatile, con focus su innovazione hardware e software. techzilla.it

