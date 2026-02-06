L’emergenza a Lerici | allargata la ‘zona rossa’ Altre abitazioni off-limits

Questa mattina a Lerici è stata allargata la zona rossa a causa delle condizioni di instabilità delle alberature e del terreno. Diverse case sono ancora interdette all’accesso, e le autorità temono che il crollo di terra e pietre possa continuare a causa delle forti piogge e del meteo avverso. La situazione rimane critica, e le squadre di emergenza monitorano attentamente la zona.

Lerici, 6 febbraio 2026 – Alberature instabili, il crollo di terra e pietre che potrebbe continuare, alimentato dalle piogge e da un meteo che non rincuora. Una situazione delicata, quella che dalla notte tra martedì e mercoledì sta interessando la zona residenziale a due passi dal castello di Lerici, appena sopra Calata Mazzini, a causa di una frana che ha sfondato un tratto di muraglione arrivando a lambire le abitazioni. Liguria bella e fragile. Investito oltre un miliardo contro la forza della natura Il Comune ha infatti allargato la ’zona rossa’ rispetto alle indicazioni della prima giornata, ricomprendendo nella fascia off-limits altri fabbricati: da ieri, è infatti salito a una quindicina il numero di persone che non potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni, ubicate nell’area di via Zanelli e una parte di Salita Revellino, almeno fino a che non saranno garantite nuovamente le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi, martedì 13 gennaio, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, durante il quale è stata confermata la proroga e l'allargamento della zona rossa in piazza XX Settembre.

Una strada a Ritiro è stata chiusa e due famiglie sono state evacuate dopo che sono state trovate lesioni strutturali in una palazzina.

