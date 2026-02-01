VIDEO | Zona rossa a Ritiro abitazioni a rischio e strada bloccata

Una strada a Ritiro è stata chiusa e due famiglie sono state evacuate dopo che sono state trovate lesioni strutturali in una palazzina. La zona rimane sotto stretta sorveglianza, mentre i vigili del fuoco lavorano per mettere in sicurezza l’area. La strada rimane bloccata e le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare il quartiere.

La situazione nel villaggio collinare dopo il cedimento di una palazzina. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Il presidente del Quinto Quartiere Raffaele Verso: "Arteria chiusa fondamentale per la viabilità della zona, c'è anche una scuola nelle vicinanze" Gravi a disagi a Ritiro dopo la chiusura della strada e l'evacuazione di due famiglie per alcune lesioni strutturali riscontrate in una palazzina. Istituita una zona rossa con le reti che delimitano l'area considerata poco sicura. A rischio le fondamenta di un'abitazione per cause in corso di accertamento. Evacuati anche i residenti della palazzina accanto per scongiurare pericoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ritiro ZonaRossa Ex Ilva, assemblea contro la chiusura degli impianti del Nord. Corteo: bloccata la strada Guido Rossa. I sindacati: “Genova perderà mille posti di lavoro” | Foto | Video “Zona rossa anche in Oltretorrente, la decisione certifica un quartiere a rischio” La decisione di estendere la zona rossa anche all’Oltretorrente ha sorpreso molti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Un suflet, Doua Imnuri! Viata unui soldat care a scris pentru suflete #Podcast Darius Decebal #101 Ultime notizie su Ritiro ZonaRossa Argomenti discussi: Niscemi: dentro alla zona rossa assieme ai vvf. A un passo dalla frana; Viaggio nella zona rossa di Niscemi: Ora è un quartiere fantasma; Carabinieri Niscemi: controlliamo rispetto della zona rossa; L'Oltretorrente diventa zona rossa - La mappa - Video - La Cavandoli: Vittoria dei cittadini. Niscemi distrutta dalla frana, il paese fantasma dentro alla zona rossa: strade vuote, appartamenti abbandonati e cumuli di macerie VIDEONel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dichiarato in gran parte zona rossa a seguito della frana del 26 gennaio scorso, proseguono le operazioni di recupero dei beni ... ilgazzettino.it Niscemi, i bimbi della zona rossa tornano a scuola lunedì(LaPresse) Ci stiamo attivando in tutti i modi per far sì che le scuole riaprano lunedì afferma Licia Concetta Salerno, dirigente dell'Istituto ... ilmattino.it La Sampdoria vince e scappa dalla zona rossa - facebook.com facebook #Niscemi sempre più verso il baratro, la frana continua ad avanzare. La zona rossa potrebbe essere estesa. Cresce il disagio tra i 1.200 sfollati e una 15ina di imprese concentrate nella zona rossa. S’indaga per disastro colposo. Voci e aggiornamenti sui soci x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.