L’Intelligenza Artificiale? Un rischio per il nostro senso critico

Durante il convegno promosso da Fondazione From e Asst Papa Giovanni XXIII, si è affrontato il tema dell'Intelligenza Artificiale, analizzando il suo impatto sul senso critico e sulla coscienza umana. In un dialogo con il fisico e inventore Federico Faggin, sono stati esplorati i rischi e le implicazioni etiche legate allo sviluppo tecnologico.

LE ORIGINI DEL PENSIERO. Al Convegno promosso da Fondazione From e Asst Papa Giovanni XXIII sulla coscienza e il libero arbitrio, un dialogo con il fisico e inventore Federico Faggin. «Il nostro sistema educativo non ha capito quello che sta succedendo. Rischiamo di avere generazioni incapaci di resistere alle incursioni dell’Intelligenza Artificiale». Ecodibergamo.it Intelligenza artificiale rischio bolla come riconoscerla e agire tempestivamente per evitare perdite future - indicatori di una bolla nell'intelligenza artificialeL’intelligenza artificiale sta attirando investimenti colossali, ma è fondamentale capire se ci t ... assodigitale.it L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il nostro cervello? Cosa dice la scienza (e cosa significa per noi) - L’uso dell’intelligenza artificiale può aumentare la produttività, ma potrebbe indebolire pensiero critico e capacità decisionali. msn.com

