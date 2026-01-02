La pace è un modo di pensare Educazione scuola e responsabilità cognitiva nella costruzione del futuro Lettera

La frase del Capo dello Stato, “la pace è un modo di pensare”, invita a riflettere sull'importanza di educazione, scuola e responsabilità cognitiva nel costruire un futuro di convivenza. Questo messaggio sottolinea come la pace non sia solo un obiettivo, ma un atteggiamento mentale che si sviluppa attraverso percorsi formativi e scelte quotidiane, fondamentali per una società più consapevole e tollerante.

Inviata da Simone Billeci - Quando il Capo dello Stato, in occasione del messaggio di fine anno, afferma che "la pace è un modo di pensare", non consegna al Paese uno slogan consolatorio, ma una tesi antropologica e pedagogica di straordinaria densità teorica.

