Formazione critica | l’importanza dell’educazione al pensiero logico

A Bologna, nella scuola TreValli Cooperlat, nasce un nuovo progetto per coinvolgere gli studenti. L’obiettivo è portare un quotidiano cartaceo nelle aule, in modo che i ragazzi possano leggerlo, scriverci e, soprattutto, imparare a pensare. L’iniziativa punta a sviluppare la capacità di analizzare e riflettere, partendo dall’educazione al pensiero logico.

Nel cuore della scuola TreValli Cooperlat, a Bologna, un nuovo progetto sta prendendo piede: portare un quotidiano cartaceo nelle aule e incoraggiare i ragazzi a leggerlo, a scrivere su di esso, a pensare. È un’operazione che sembra semplice, ma che nasconde un profondo valore educativo. La direttrice marketing della TreValli Cooperlat, Milvia Panico, ne ha definito l’iniziativa “un’espressione di grande valore e di forte responsabilità culturale”. Ecco il punto: in un’epoca dominata dalla velocità e dalla digitalizzazione, la scuola cerca di insegnare a pensare, a osservare, a interpretare. La scuola, dice Panico, non basta a fornire informazioni, serve a guidare i giovani verso una coscienza critica, a farne cittadini consapevoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, il ministro Valditara sottolinea l’importanza della scuola come ambiente di formazione e crescita.

Nelle scuole italiane di alcune zone a rischio, polizia e personale sanitario si muovono oltre il metal detector.

La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni – Scipio Sighele | Audiolibro Completo

