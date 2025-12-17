Lecco si trasforma, abbracciando anche il suo lato montano. Con l’approvazione di una nuova legge dedicata allo sviluppo delle aree montane, la città ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Comune montano. Questa novità apre nuove opportunità di valorizzazione e crescita, arricchendo l’identità di Lecco e rafforzando il suo ruolo come destinazione completa tra lago e montagna.

© Ilgiorno.it - Lecco diventa città di montagna, non solo di lago: riconosciuta per legge Comune montano

Lecco, 17 dicembre 2025 – Lecco ora è anche una città di montagna, non solo di lago. Con l'entrata in vigore della nuova legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane e la riclassificazione dei comuni montani, Lecco è diventato un Comune montano. Sono infatti considerati montani, i comuni che hanno almeno il 25% della superficie sopra i 600 metri e il 30% presenta una pendenza superiore al 20%. In alternativa, è sufficiente un’altimetria media superiore ai 500 metri o essere circondati completamente da territori montani secondo i primi due parametri. Un riconoscimento della peculiarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

