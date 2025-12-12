Pisa troppo rinunciatario il Lecce passa con Stulic | ko al Via del Mare

Il Lecce conquista una vittoria importante contro il Pisa, grazie a un gol di Stulic nella ripresa. Nonostante il dominio sul campo, i salentini hanno dovuto lottare per sbloccare il risultato, ottenendo tre punti fondamentali in una partita giocata intensamente e decisa dalla qualità della panchina.

LECCE – Tre punti pesanti, cercati con insistenza e trovati grazie alla panchina. Il Lecce supera il Pisa per 1-0 al termine di una gara dominata sul piano del gioco, ma sbloccata solo nella ripresa. Decisivo Nikola Stulic: l’attaccante serbo, entrato a gara in corso, trova la sua prima rete in Serie A e regala la vittoria ai salentini. Niente da fare per il Pisa di Gilardino, apparso troppo rinunciatario e mai realmente pericoloso dalle parti di Falcone. La partita inizia subito con una tegola per i padroni di casa. Dopo appena dieci minuti, Berisha alza bandiera bianca per un problema muscolare ed esce in barella. Corrieretoscano.it

