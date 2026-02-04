Infiltrazioni d’acqua nelle aule | La nostra scuola cade a pezzi

Gli studenti di una scuola nel quartiere segnalano problemi da tempo. In alcune aule entra acqua ogni pioggia, e i muri si sfaldano. La palestra è chiusa da mesi perché i spalti sono pericolanti. Le facciate esterne sono piene di crepe e pezzi di intonaco cadono senza sosta, spesso rattoppati con vernice. La situazione rischia di peggiorare, e genitori e insegnanti chiedono interventi immediati.

Infiltrazioni d’acqua in alcune aule, spalti della palestra inagibili e impraticabili, intonaco delle facciate esterne che cade a pezzi e che, in alcuni casi, è stato rattoppato con pennellate di vernice grigia o bianca. Sono alcune delle segnalazioni di genitori e residenti sulle condizioni fatiscenti dei plessi scolastici di Pero. A denunciare quello che sta succedendo è il circolo del Partito Democratico che si è fatto portavoce delle lamentele per sapere dall’amministrazione comunale se ci sono i soldi necessari per gli interventi di manutenzione straordinaria. "Siamo molto preoccupati per la nostra scuola, servono degli interventi urgenti", scrive il Pd. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infiltrazioni d’acqua nelle aule: "La nostra scuola cade a pezzi" Approfondimenti su Scuola Caduta Maltempo a Roma, infiltrazioni e acqua nelle aule: monta la protesta degli studenti Questa mattina gli studenti di alcune scuole di Roma sono scesi in strada per protestare contro le infiltrazioni d’acqua nelle aule. Scuola Del Lungo: "Infiltrazioni d’acqua" Il consiglio comunale di Montevarchi ha discusso delle infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria Isidoro Del Lungo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Scuola Caduta Argomenti discussi: Infiltrazioni d’acqua nelle aule: La nostra scuola cade a pezzi; MALTEMPO: AD ATRI INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA CATTEDRALE E IN DUE SCUOLE; Maltempo a Roma, infiltrazioni e acqua nelle aule: monta la protesta degli studenti; Scuola Del Lungo: Infiltrazioni d’acqua. Infiltrazioni e crepe nell'istituto scolastico: arrivano i vigili del fuoco | VIDEOInterdetta la sala conferenze al terzo piano del Liceo Amaldi che era stata adibita ad aula. I tecnici della Provincia hanno ravvisato anche altre criticità ... casertanews.it Infiltrazioni d’acqua nell’asilo di via Scandone, bagni off limits: il Comune di Avellino ordina due giorni di chiusuraDue giorni di chiusura per l'asilo di via Scandone: lunedì e martedì stop all'ingresso degli scolari per consentire i lavori di ripristino di una tubatura dell'acqua che si è rotta ieri. La comunicazi ... corriereirpinia.it Ripassare le fughe dei balconi per prevenire infiltrazioni d’acqua, oppure rinnovare quelle del bagno e della cucina rovinate dal tempo, può rivelarsi un intervento di media difficoltà se si conoscono i passaggi giusti. Nel nostro Blog riepiloghiamo tutte le fasi o - facebook.com facebook Ostia, nelle case dell’INPS ancora infiltrazioni. Il municipio: “L’acqua ha causato black out, urgono interventi” ift.tt/1IoF9ah x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.