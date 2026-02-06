Le slittiniste tedesche allenano i gesti italiani in palestra

Le slittiniste tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina si allenano in palestra, ma non perdono l’occasione di scherzare sulla loro percezione degli italiani. Le due atlete ridono delle loro battute sulla tendenza a gesticolare tipica del nostro paese, mentre si preparano per i Giochi di Milano Cortina 2026. È un’immagine insolita, ma mostra come anche gli atleti più seri trovino il modo di scherzare e socializzare prima di una grande competizione.

