Online le nuove piattaforme regionali per cercare e offrire lavoro

Da lunedì 19 gennaio, in Piemonte, cambiano le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro. Ora è più facile cercare o offrire un lavoro attraverso le nuove piattaforme regionali. Le persone interessate possono usare i nuovi strumenti online per trovare opportunità o mettere a disposizione le proprie competenze. La novità mira a semplificare il processo e rendere più immediata la ricerca sul territorio.

Dal 19 gennaio sono cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro. Le novità Novità in Piemonte per chi è cerca (o offre) lavoro. Da lunedì 19 gennaio sono infatti cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio regionale. "La Regione Piemonte investe con determinazione su strumenti che rafforzano il diritto al lavoro e sostengono in modo concreto il sistema produttivo - ha dichiarato la vicepresidente e assessora al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino -.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Da lunedì 19 gennaio 2026, i cittadini e le aziende del Piemonte devono usare i nuovi siti regionali per cercare o offrire lavoro.

