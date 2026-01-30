Online le nuove piattaforme regionali per cercare e offrire lavoro
Da lunedì 19 gennaio, in Piemonte, cambiano le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro. Ora è più facile cercare o offrire un lavoro attraverso le nuove piattaforme regionali. Le persone interessate possono usare i nuovi strumenti online per trovare opportunità o mettere a disposizione le proprie competenze. La novità mira a semplificare il processo e rendere più immediata la ricerca sul territorio.
Dal 19 gennaio sono cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro. Le novità Novità in Piemonte per chi è cerca (o offre) lavoro. Da lunedì 19 gennaio sono infatti cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio regionale. "La Regione Piemonte investe con determinazione su strumenti che rafforzano il diritto al lavoro e sostengono in modo concreto il sistema produttivo - ha dichiarato la vicepresidente e assessora al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino -.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Piemonte Lavoro
Cercare (e offrire) lavoro in Piemonte, attivi i nuovi siti regionali a disposizione di cittadini e aziende
Da lunedì 19 gennaio 2026, i cittadini e le aziende del Piemonte devono usare i nuovi siti regionali per cercare o offrire lavoro.
Nuove opzioni di bonifico istantaneo per transazioni sicure su piattaforme di gioco online
Le piattaforme di gioco online introducono nuove opzioni di bonifico istantaneo per rendere le transazioni più sicure e veloci.
Ultime notizie su Piemonte Lavoro
Argomenti discussi: La Regione attiva le nuove piattaforme digitali per cercare e offrire lavoro; Sicurezza online dei minori: dal COPPA 2.0 all'UK Children's Code, verso un nuovo paradigma di protezione digitale; Giocare ieri e oggi: come il digitale ha cambiato il gaming; Lavoro, in Piemonte cambia tutto: la Regione lancia le nuove piattaforme per chi assume e per chi cerca.
Sono attive le nuove piattaforme regionali online per cercare e offrire lavoroSono cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali dedicati all’incontro fra le persone e le imprese piemontesi ... cuneodice.it
L’evoluzione delle piattaforme di intrattenimento interattivoOggi, non si parla solo di videogiochi o streaming, ma di vere esperienze immersive che uniscono gioco, socialità e apprendimento ... leccenews24.it
ATTIVE ONLINE LE NUOVE PIATTAFORME REGIONALI PER CERCARE E OFFRIRE LAVORO IN PIEMONTE I nuovi servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro - facebook.com facebook
Nuove opportunità al @MEF_GOV Online il bando per 548 posti nell’Area Funzionari e delle Elevate Professionalità: 485 Funzionari 63 Elevate Professionalità Candidature entro il 27 gennaio 2026 (ore 18:00) tramite il Portale #inPA. shorturl.at/btL x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.