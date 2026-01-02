Poste Italiane sempre più green a Messina nuove buste e scatole con cartone riciclato

Poste Italiane prosegue nel percorso di sostenibilità adottando soluzioni più eco-friendly. In 39 uffici postali della provincia di Messina sono ora disponibili buste e scatole realizzate interamente in cartone riciclato. Questa scelta mira a ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni, promuovendo pratiche più responsabili e rispettose delle risorse naturali, senza compromettere qualità e affidabilità del servizio postale.

