Le Olimpiadi non fanno il miracolo | niente boom di affitti brevi a Milano

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non portano un aumento degli affitti brevi in città. Nonostante le aspettative, il mercato turistico non ha ancora visto cambiamenti significativi. Gli affitti temporanei restano stabili e non crescono come si temeva. Le voci di un boom, quindi, non trovano conferma nei fatti.

Milano, 6 febbraio 2025 – Con l'avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il mercato degli affitti turistici milanesi mostra già con chiarezza i suoi equilibri reali. I dati ufficiali del Ministero del Turismo, ma anche provenienti da elaborazioni sui portali di prenotazione, indicano che oltre il 95% dell'offerta ricettiva di Milano è composta appartamenti senza servizi di ristorazione e che le strutture attive hanno raggiunto quota 18.800 a gennaio 2026, in crescita rispetto alle 17.600 del 2025 e alle 16.200 del 2024, ma senza alcun boom riconducibile all' evento olimpico. San Siro e la cerimonia dei Giochi: dai fuoriclasse ai Papi, lo strano destino dello stadio ormai 99enne quasi al canto del cigno Il quadro che emerge non è quello di una rendita automatica legata all'Olimpiade, ma di un mercato già ampio, saturo e competitivo, nel quale le prenotazioni si stanno effettivamente realizzando, ma premiano chi ha pianificato con prezzi realistici e una gestione strutturata, mentre chi ha puntato sull'effetto evento è costretto a correggere le tariffe sotto data per intercettare la domanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

