Affitti brevi e Olimpiadi a Milano I numeri finora non sorridono a chi pensava di fare affari
Milano, 25 dicembre 2025 – Se siete tra quelli che pensavano di trasferirsi per qualche tempo a casa di amici e parenti per subaffittare il proprio appartamento ai visitatori in arrivo per le Olimpiadi invernali per provare a guadagnare l’equivalente di uno o due stipendi, forse dovreste ripensarci. Infatti, a meno di 50 giorni dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a Milano sia gli "affitti brevi" sia gli hotel non sono ancora stati presi d'assalto per i turisti sportivi. Se per gli alberghi il riempimento è maggiore, in media (80 - 85 per cento), per quanto riguarda gli appartamenti non solo non c'è ancora la corsa all’alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
