Milano, 25 dicembre 2025 – Se siete tra quelli che pensavano di trasferirsi per qualche tempo a casa di amici e parenti per subaffittare il proprio appartamento ai visitatori in arrivo per le Olimpiadi invernali per provare a guadagnare l’equivalente di uno o due stipendi, forse dovreste ripensarci. Infatti, a meno di 50 giorni dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a Milano sia gli "affitti brevi" sia gli hotel non sono ancora stati presi d'assalto per i turisti sportivi. Se per gli alberghi il riempimento è maggiore, in media (80 - 85 per cento), per quanto riguarda gli appartamenti non solo non c'è ancora la corsa all’alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affitti brevi e Olimpiadi a Milano. I numeri (finora) non sorridono a chi pensava di fare affari

Leggi anche: Milano, affitti brevi alle stelle per le Olimpiadi: +102% in tre mesi

Leggi anche: Affitti brevi a Milano, a tre mesi dalle Olimpiadi 2026 i costi raddoppiano: i prezzi zona per zona

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Olimpiadi Milano Cortina, prezzi di alberghi e affitti brevi alle stelle; Olimpiadi 2026: a Milano non c’è la corsa agli affitti brevi, previsione riempimento hotel 85 per cento; Favino alla Cerimonia d'Apertura di Milano Cortina: il suo ruolo; Il piano Trenitalia per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina, prezzi di alberghi e affitti brevi alle stelle - Olimpiadi Milano Cortina, prezzi di alberghi e affitti brevi alle stelle sia nelle città principali sia nelle località montane ... travelquotidiano.com