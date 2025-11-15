Urso dalle piccole e medie imprese | Il cuore pulsante dell’identità produttiva del Made in Italy

Padovaoggi.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, accompagnato dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Enoch Soranzo ha incontrato il Presidente di Confapi Padova Marco Trevisan e le aziende associate per approfondire i temi centrali legati alla competitività industriale del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Urso dalle piccole e medie imprese: «Il cuore pulsante dell’identità produttiva del Made in Italy» - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato il Presidente di Confapi Padova Marco Trevisan e le aziende associate per approfondire i temi centrali legati alla competitività ... Riporta padovaoggi.it

urso piccole medie impreseZona Logistica, Urso: «La estenderemo». L'incontro tra il ministro del Made in Italy e gli imprenditori di Confapi - Accolto dal Presidente di Confapi Marco Trevisan, il ministro ha illustrato alla folta ... Secondo ilgazzettino.it

urso piccole medie impreseUrso in Confapi, 'rifinanziamo il piano transizione 5.0' - "Le Pmi sono il cuore pulsante dell'identità produttiva del Made in Italy. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Urso Piccole Medie Imprese