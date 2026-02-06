Le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l’anticipo

Questa mattina si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione si tiene nel pieno della settimana e si aspetta una grande partecipazione di pubblico. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, con molte iniziative in programma. Intanto, si parla già di un possibile anticipo delle Olimpiadi invernali dal 2038, ma nulla di deciso ancora.

Oggi, venerdì 6 febbraio, si terrà la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Potrebbe essere una delle ultime a svolgersi nel secondo mese dell’anno, diventato da decenni quello deputato ad accogliere la manifestazione a Cinque cerchi. Le prossime edizioni delle Olimpiadi bianche potrebbero, infatti, essere anticipate da febbraio a gennaio, in maniera tale da adattarsi alle difficoltà generate dal cambiamento climatico. Nella giornata di mercoledì, il Cio ha pubblicamente avanzato l’ipotesi per bocca di Karl Stoss, per sedici anni presidente del Comitato olimpico austriaco e da tempo a capo della commissione che lavora sui Giochi del futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Svizzera si prepara a ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2038, con Crans-Montana tra le sedi candidate.

