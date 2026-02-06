Oltre Milano Cortina 2026 le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l’anticipo

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione si svolge come previsto, con le star e gli atleti pronti a scendere in pista. Nei prossimi anni, però, ci potrebbe essere una novità: dal 2038 si pensa di anticipare le Olimpiadi invernali a gennaio, una scelta che potrebbe cambiare il calendario di queste competizioni.

Oggi, venerdì 6 febbraio, si terrà la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Potrebbe essere una delle ultime a svolgersi nel secondo mese dell’anno, diventato da decenni quello deputato ad accogliere la manifestazione a Cinque cerchi. Le prossime edizioni delle Olimpiadi bianche potrebbero, infatti, essere anticipate da febbraio a gennaio, in maniera tale da adattarsi alle difficoltà generate dal cambiamento climatico. Nella giornata di mercoledì, il Cio ha pubblicamente avanzato l’ipotesi per bocca di Karl Stoss, per sedici anni presidente del Comitato olimpico austriaco e da tempo a capo della commissione che lavora sui Giochi del futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

oltre milano cortina 2026 le olimpiadi invernali del futuro saranno a gennaio dal 2038 possibile l8217anticipo

© Oasport.it - Oltre Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l’anticipo

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Olimpiadi Invernali 2026, Buonfiglio: “I portabandiera saranno, a Cortina, Mosaner e Brignone e a Milano, Pellegrino e Fontana”

Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI

Video Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI ????

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; Esselunga e Milano Cortina 2026, un percorso oltre lo sport; Tutte le location di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, la macchina Wbd: 1000 ore di Olimpiadi in Tv.

oltre milano cortina 2026Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

oltre milano cortina 2026Milano Cortina 2026: calendario dei Giochi giorno per giorno e dove vedere le gare in tv e streamingIl calendario completo di Milano Cortina 2026, dal via alle finali: tutte le date e gli orari principali, più dove vedere ogni gara in tv e in ... alfemminile.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.