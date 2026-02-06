Questa mattina si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione si svolge come previsto, con le star e gli atleti pronti a scendere in pista. Nei prossimi anni, però, ci potrebbe essere una novità: dal 2038 si pensa di anticipare le Olimpiadi invernali a gennaio, una scelta che potrebbe cambiare il calendario di queste competizioni.

Oggi, venerdì 6 febbraio, si terrà la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Potrebbe essere una delle ultime a svolgersi nel secondo mese dell’anno, diventato da decenni quello deputato ad accogliere la manifestazione a Cinque cerchi. Le prossime edizioni delle Olimpiadi bianche potrebbero, infatti, essere anticipate da febbraio a gennaio, in maniera tale da adattarsi alle difficoltà generate dal cambiamento climatico. Nella giornata di mercoledì, il Cio ha pubblicamente avanzato l’ipotesi per bocca di Karl Stoss, per sedici anni presidente del Comitato olimpico austriaco e da tempo a capo della commissione che lavora sui Giochi del futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oltre Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l'anticipo

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale.

Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI

