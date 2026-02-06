Le nuove liste Uefa di Atalanta Juve Inter Bologna Roma e Fiorentina | c'è Raspadori Gasp con Malen

Le squadre italiane sono pronte per la seconda fase delle coppe europee. Atalanta, Juve, Inter, Bologna, Roma e Fiorentina hanno appena inviato le loro nuove liste all’UEFA, con alcuni cambiamenti rispetto alla prima fase. Tra i nomi più noti ci sono Raspadori per la Juventus e Malen per l’Inter, mentre Gasp si affida a Malen anche in questa occasione. La corsa europea entra nel vivo, le squadre italiane cercano di fare bene e di portare a casa risultati importanti.

Le sei squadre italiane qualificate per la seconda fase delle Coppe europee hanno consegnato all'UEFA le nuove liste. Ecco i giocatori con cui Atalanta, Juve e Inter si presenteranno ai playoff Champions, quelle di Roma e Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Liste Uefa, Juve con Holm e Boga. Tre nuovi innesti nell'Atalanta

Questa sera sono stati annunciati i convocati delle sei squadre italiane impegnate nelle coppe europee.

Niente Napoli né Roma: alla fine Raspadori ha scelto l’Atalanta (e ora chi lo sente Gasp?)

Giacomo Raspadori ha scelto di trasferirsi all’Atalanta di Palladino, lasciando da parte Roma e Napoli.

Argomenti discussi: I nuovi acquisti possono giocare in Champions League? Il regolamento per i playoff e la fase ad eliminazione diretta; Liste Uefa, Juve con Holm e Boga. Tre nuovi innesti nell'Atalanta; Gasp: Col Panathinaikos daremo il massimo ma non è una gara da vincere a ogni costo; Roma, perché Vaz, Malen e Arena non possono giocare in Europa League: regolamento e liste UEFA.

le nuove liste uefaEntro domani la consegna della nuova lista UefaEntro le 24 di giovedì c’è da scegliere i cambi per la lista Uefa, che saranno al massimo tre. Tra i nuovi dovrebbe restarne fuori uno. La certezza è di chi uscirà. Uno è Bailey mentre gli altri due ... insideroma.com

