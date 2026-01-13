Giacomo Raspadori ha scelto di trasferirsi all’Atalanta di Palladino, lasciando da parte Roma e Napoli. La decisione segna un nuovo passo nella sua carriera, mentre le altre squadre italiane restano in attesa di sviluppi. Con questa scelta, Raspadori si inserisce in un contesto di crescita e opportunità, offrendo alla Dea un elemento di qualità e versatilità.

La Roma (e un po’ il Napoli) resta col proverbiale cerino in mano. Giacomo Raspadori tornerà sì in Italia, ma se ne va all’Atalanta di Palladino. Non si hanno notizie di Gasperini, la famiglia è preoccupata per le reazioni del tecnico giallorosso. Raspadori all’Atalanta: i dettagli. Scrive Moretto su X: Raspadori torna in Italia e va all’Atalanta. Il calciatore ha detto No alla Roma. Nelle ultime ore l’Atalanta ha accelerato la trattativa con l’Atletico Madrid e ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. La cifra finale si aggira sui 2023 milioni di euro. E ancora Di Marzio: L’Atalanta ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’arrivo di del calciatore a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Niente Napoli né Roma: alla fine Raspadori ha scelto l’Atalanta (e ora chi lo sente Gasp?)

Leggi anche: L'Atalanta fa lo sgambetto alla Roma, Scalvini rende amaro il ritorno del Gasp

Leggi anche: Lotito: «Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 90 minuti - Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, a partire dalle ore 6. fanpage.it

Treni, caos a Roma Termini: disagi per Alta velocità, Intercity e Regionali. Sulla Roma-Napoli ritardi fino a 4 ore - 55 per un «inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria» all'altezza ... roma.corriere.it

Treni, cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti per un guasto sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma: caos a Termini - Napoli la circolazione torna a essere fortemente rallentata dalle ore 13,10 per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni. ilmessaggero.it

Il futuro di Raspadori è ancora incerto: Roma, Napoli e Atalanta in lizza - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta: Raspadori prende tempo, c’è il Napoli. Roma su Malen x.com