La polemica su Corrado Carnevale torna a scaldare gli animi. Lirio Abbate ha fatto circolare alcune parole che mettono in discussione la morte come presunto sollievo, alimentando le accuse di false informazioni sulla vicenda. La discussione si accende nel momento in cui il comitato che decide i premi si trova a valutare le posizioni di chi ha scritto e detto cose controverse.

Al comitato incaricato di assegnare il Pulitzer alla Canaglieria Postuma sottopongo queste frasi di Lirio Abbate: “La morte non rappresenta una assoluzione. Non per chi ha tenuto in mano la leva più alta del giudizio penale e l’ha usata come un coltello affilato”. Si parla di Corrado Carnevale, presentato nel giorno della morte con gli attributi di un serial killer giudiziario, il mostro in toga di un film alla Dario Argento: “L’Ammazzasentenze”. Il movente? L’ipergarantista Carnevale “lo faceva in nome della forma. Ma la sostanza la capivano tutti: la mafia poteva dormire sonni tranquilli”. Ottima frase di lancio per l’horror scadente ammannito ai lettori di Repubblica fin dagli anni Novanta (quando a sceneggiarlo c’erano Bolzoni e D’Avanzo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le falsità su Corrado Carnevale

Approfondimenti su Corrado Carnevale Canaglieria Postuma

È morto Corrado Carnevale, il giudice che negli anni Ottanta e Novanta cancellò centinaia di processi mentre era presidente della prima sezione penale della Cassazione.

È scomparso oggi Corrado Carnevale, ex giudice noto come “l’ammazzasentenze”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Corrado Carnevale Canaglieria Postuma

Argomenti discussi: I bilanci falsi della PopBari,richiesta di rinvio a giudizio anche per i revisori. La Procura di Bari: Non controllarono gli Jacobini; Michele Serra: Salvini e Vannacci fanno sembrare Meloni una crocerossina; Corrado Augias come Barbero ragazzo immagine del No al Referendum sulla giustizia è un buon motivo per votare Sì; Chi è Corrado Tedeschi? La lotta contro la grave malattia/ Avevo poche possibilità di sopravvivere.

Le falsità su Corrado CarnevaleLirio Abbate dipinge il defunto magistrato come il carnefice delle sentenze, ma la realtà processuale racconta un'altra storia da quella pubblica ... ilfoglio.it

Si è spento all’età di 95 anni Corrado Carnevale, una delle figure più discusse e controverse della storia giudiziaria italiana. #CorradoCarnevale #CosaNostra #GiulioAndreotti #Mafia facebook

È morto Corrado Carnevale, il giudice che annullò centinaia di processi negli anni Ottanta e Novanta, quando era presidente della prima sezione penale della Cassazione x.com